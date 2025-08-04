Оценено влияние обрушившегося на Курилы цунами на стоимость рыбы в России

Рыбопромышленник Балашов: Цунами на Курилах не вызовет рост цен на рыбу

Из-за обрушившихся на Курилы нескольких волн цунами стоимость рыбы в России не увеличится. Об этом заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Его слова передает «Ридус».

В конце июля на Курильском острове Парамушир, недалеко от Северо-Курильска, мощная волна разрушила крупный рыбоперерабатывающий завод «Алаид». Повреждения получили цеха, склады и все производственные мощности предприятия. Большая часть поврежденного оборудования не подлежит восстановлению. Кроме того, оттуда смыло 120 тонн лосося и тонну гребешка.

По словам Балашова, несмотря на это, стихия не оказала негативного влияния на промысловые запасы и дальневосточный лососевый промысел. «Лосось добывался и добывается», — сказал он и добавил, что теоретически последствия цунами могут повлиять на рынок в будущем.

Цунами образовалось вследствие мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки — самого сильного с 1952 года. За ним последовало землетрясение магнитудой 7,9 в Северо-Курильске. Это произошло 30 июля.