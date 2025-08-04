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18:02, 4 августа 2025Мир

Палестина обратилась к России с просьбой

Мухаммад аль-Амур: В Палестине надеются, что Россия сможет повлиять на Израиль
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicholas Pfosi / Reuters

В Палестине надеются, что Россия сыграет роль в урегулировании конфликта и сможет повлиять на Израиль. Об этом заявил министр экономики Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад аль-Амур, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что Россия продолжит оказывать поддержку по палестинскому вопросу и воздействовать на Израиль для прекращения войны в секторе Газа», — заявил он.

Министр подчеркнул, что Россия остается для Палестины дружественной страной, которая играет весомую роль в ближневосточном урегулировании.

Ранее члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США обратились с просьбой к президенту страны Дональду Трампу признать Палестину независимым государством.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США отвергают инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о признании Палестины. Он подчеркнул, что это безрассудное решение «служит лишь пропаганде ХАМАС» и отдаляет от мира.

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