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16:14, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме отреагировали на передислокацию атомных подлодок США в сторону России

Депутат Колесник: Передислокация атомных подлодок США непонятна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: COLIN MURTY / Reuters

Непонятно, зачем США передислоцировать атомные подлодки, если дальности стрельбы у любой из них хватает, чтобы добиться своей цели, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на перенаправление американских субмарин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что атомные подводные лодки, которые ранее было поручено направить в сторону России, уже находятся «там, где им положено быть».

Где находятся эти субмарины неизвестно, но российские подлодки находятся там, где нужно, обратил внимание депутат.

«Знать бы, какие лодки он отправил после перепалки: многоцелевые, ракетные, с баллистическими ракетами, с крылатыми ракетами среднего радиуса действия. Разница есть. Надо понять, какие лодки и куда он их передислоцировал. Лодки с баллистическими ракетами бьют с любого расстояния в любую точку земного шара, во всяком случае наши. Нам их и передислоцировать не надо никуда. Американцы, не думаю, что в этом вопросе сильно от нас отстали», — поделился спикер.

До этого Трамп заявил о передислокации двух американских субмарин. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.

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