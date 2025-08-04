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03:51, 4 августа 2025Мир

Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион»

Трамп: Две атомные подлодки прибыли туда, где им нужно быть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион». Об этом он заявил в эфире телеканала Fox.

«Они уже находятся в регионе, да. Они там, где им необходимо быть», — ответил он на вопрос журналистки, не уточнив, куда именно прибыли данные подлодки.

Ранее Трамп заявил о передислокации двух американских субмарин. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.

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