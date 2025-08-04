Трамп: Две атомные подлодки прибыли туда, где им нужно быть

Президент США Дональд Трамп объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион». Об этом он заявил в эфире телеканала Fox.

«Они уже находятся в регионе, да. Они там, где им необходимо быть», — ответил он на вопрос журналистки, не уточнив, куда именно прибыли данные подлодки.

Ранее Трамп заявил о передислокации двух американских субмарин. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» российского политика.