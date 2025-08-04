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15:33, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

Полковник раскрыл ключевое значение контроля над Часовым Яром

Полковник Матвийчук: Контроль над Часовым Яром открывает оперативный простор
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Часов Яр — это логистический центр, укрепленный район, который ВСУ готовили в качестве последней крепости с 2014 года, рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России подошли к финальной точке всей специальной военной операции (СВО), взяв город Часов Яр. Он также объяснил, почему бои за Часов Яр длились около полутора лет.

Военный эксперт отметил, что контроль над Часовым Яром открывает оперативный простор для российской армии и рушит оборону противника.

«Падение Часова Яра полностью нарушает оборону противника на Краматорско-Дружковском, Краматорско-Славянском направлении, что позволяет нашим войскам выходить на оперативный простор и уходить от разведки. Это свобода маневра, свобода выбора ударов. И это начало структурного разгрома Южно-Донецкой группировки противника», — объяснил Матвийчук.

Минобороны России объявило о взятии Часова Яра 31 июля. Населенный пункт на краматорско-дружковском направлении заняли бойцы Южной группировки войск.

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