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15:30, 4 августа 2025Мир

Поляки заранее разочаровались в новом президенте

Rzeczpospolita: Более половины поляков считают, что Навроцкий — плохой лидер
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Более половины поляков считают, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий будет посредственным или плохим лидером. На это указывают результаты опроса исследовательского центра SW Research для газеты Rzeczpospolita.

По данным исследования, более 27 процентов опрошенных поляков считают, что Навроцкий станет посредственным президентом. Плохим и очень плохим лидером его назвали 29,6 процента респондентов. Таким образом, заранее новоизбранного главу государства осудили более 56 процентов участников опроса.

Около трети респондентов считают, что Навроцкий будет хорошим и очень хорошим лидером. В свою очередь, 9,6 процента участников исследования отметили, что у них нет мнения по поводу нового президента, чья инаугурация состоится 6 августа.

Ранее Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к нерешенным вопросам совместной истории.

ЖЗЛ
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