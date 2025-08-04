Продажи ряда китайских автобрендов в России оказались катастрофическими

«Известия»: Продажи Bestune, Livan, Haima, VGV и MG оказались ниже 1 тыс. единиц

По итогам первой половины 2025 года продажи ряда китайских автопроизводителей в России оказались критически низкими и не смогли преодолеть отметку в тысячу единиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Реализация бренда Bestune, принадлежащая концерну FAW, в январе-июне составила лишь 765 машин. Продажи автомобилей Livan в России за отчетный период просели на 56 процентов в годовом выражении и опустились до уровня в 744 единицы. Белорусско-китайские кроссоверы VGV разошлись тиражом в 110 штук, а машины Haima нашли только 27 покупателей из РФ.

Показатели MG и Oting также оказались катастрофическими. Реализация внедорожников Paladin последнего бренда составила только 150 единиц, а продажи автомобилей первого бренда — 167. Продажи пикапов Tunland от Foton также не смогли превысить 1 тысячу экземпляров.

Падение рентабельности бизнеса вышеуказанных китайских производителей фиксируется на фоне значительных автомобильных стоков в России. Высокая ключевая ставка, регулярное повышение утильсбора, снижение доступности автозаймов и вопросы к качеству машин из КНР привели к существенному снижению спроса на подобного рода автомобили.

Решить проблему пылящихся на складах авто дилерам не помогли даже внушительные скидки, которые в некоторых случаях доходили до миллиона рублей. По итогам июня автостоки в РФ, по оценке главы департамента новых авто компании «Рольф» Николая Иванова, составили 430-450 тысяч единиц. На фоне проблем с продажами ряду китайских производителей аналитики спрогнозировали скорый уход с российского авторынка. Подобная участь в 2025 году может постичь Livan, Kaiyi, SWM, Foton, Oting, VGV, MG, Skywell, Haima, Ora, Forthing и JMC, предупредили эксперты.