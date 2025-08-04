Прозванная презервативом обувь стала модной летом 2025 года

NYP: Кроссовки Vibram с разделенными пальцами стали модными летом 2025 года

Кроссовки Vibram FiveFingers, которые прозвали презервативом для ног, стали модными летом 2025 года. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о спортивной обуви с пятью разделенными пальцами и гибкой подошвой, повторяющей форму человеческой стопы. Впервые кроссовки итальянский бренд Vibram выпустил еще в 2006 году — они быстро обрели популярность среди бегунов и любителей активного отдыха, а сейчас обувь стала одним из главных трендов сезона.

По данным платформы Depop, количество поисковых запросов на тему подобной обуви выросли на 205 процентов в текущем году. Кроме того, такие кроссовки завирусились и в TikTok, где блогеры принялись объяснять свое желание носить обувь с пальцами.

К тому же обувь Vibram полюбилась и звездам, в том числе в ней заметили участницу группы BLACKPINK Дженни Ким, модель Палому Элессер, рэпершу Doechii и других знаменитостей. Такие кроссовки также появились и в ассортименте брендов Margiela Tabis, Balenciaga Crocs, и JNCO jeans.

Однако не все пользователи оценили дизайн модных кроссовок и прозвали их уродливыми в сети. А некоторые комментаторы и вовсе принялись сравнивать их с презервативами. «Самая странная обувь, которую я когда-либо видела», «Презерватив для ног», — высказывались они в соцсетях.

В декабре 2024 года еще одна «уродливая» модель обуви стала трендом.