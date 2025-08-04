РФС введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о Зените

РФС введет отдельный штраф за кричалку «Зенит — позор российского футбола»

Российский футбольный союз (РФС) введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о петербургском «Зените». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

Специальное наказание введут за кричалку «Зенит — позор российского футбола». Отмечается, что первым оштрафованным клубом станет «Ахмат».

Ранее команды уже наказывали за данную кричалку. Впервые она прозвучала от фанатов воронежского «Факела» в сезоне-2023/2024.

Кроме того, похожую кричалку используют хоккейные фанаты. В ней позором российского хоккея называется петербургский СКА.