РФС введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о Зените

Российский футбольный союз (РФС) введет отдельный штраф за оскорбительную кричалку о петербургском «Зените». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.
Специальное наказание введут за кричалку «Зенит — позор российского футбола». Отмечается, что первым оштрафованным клубом станет «Ахмат».
Ранее команды уже наказывали за данную кричалку. Впервые она прозвучала от фанатов воронежского «Факела» в сезоне-2023/2024.
Кроме того, похожую кричалку используют хоккейные фанаты. В ней позором российского хоккея называется петербургский СКА.