ТАСС: Командование бригады ВСУ обвинили в использовании бойцов как «живого щита»

Родственники бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обвиняют командование 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) ВСУ в использовании военнослужащих как «живого щита» в боях в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По мнению родных, украинское командование бросило личный состав на убой в Сумской области, в то время как «элитные подразделения десантников и их командиры зарабатывали себе медали и ордена».

До этого родственники военнослужащих 158-й ОМБР ВСУ уже пожаловались, что штурмовиков отправили в один конец, выдав им провизии на двое суток и списав со счетов.

Кроме того, стало известно, что рота десантников ВСУ пропала без вести в районе Юнаковки Сумской области. Уточнялось, что командование «обнулило» 2-ю роту 1-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ.