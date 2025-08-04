«РВ»: Армия России создала устройство для передвижения по газопроводам

Российская армия создала транспортное приспособление для передвижения по трубам с камерой и пультом управления. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Сообщается, что украинцы предлагают заминировать все газопроводы, которые идут из России и Беларуси на Украину. Устройство же может отслеживать потенциальную угрозу, чтобы в дальнейшем осуществлялась переброска личного состава. Кроме того, новое приспособление может пригодиться для дистанционной перевозки грузов.

В рамках операции «Поток» в нынешнем году сотни российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. ВСУ не ожидали такой атаки, в связи с чем бойцам удалось полностью освободить промзону в городе и добиться успехов в боях. Вскоре украинские подразделения покинули город.

Не так давно сообщалось, что в зоне СВО развернули уникальную систему беспроводной связи. В Минобороны России отметили, что радиомосты установили между двумя подразделениями, а специфическая особенность состоит в том, что теперь необязательно прокладывать кабель для связи.