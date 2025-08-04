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20:59, 4 августа 2025Мир

Рютте призвал НАТО срочно купить оружие для Украины

Рютте: Страны НАТО должны последовать примеру Нидерландов и купить оружие Киеву
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

Другие страны — участницы Североатлантического альянса должны последовать примеру Нидерландов и срочно купить оружие для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит пресс-служба военного блока.

«Я благодарю Нидерланды за то, что они взяли на себя инициативу и первыми превратили ее в конкретную поддержку, развивая шаги, предпринятые на прошлой неделе Германией по поставке большего количества систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на Украину», — отметил генсек.

Рютте добавил, что написал всем союзникам по НАТО, «настоятельно призвав их срочно внести свой вклад по распределению бремени». Он подчеркнул, что ожидает важных заявлений по поддержке Украины от других стран альянса «уже в ближайшее время».

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство стало первой страной — участницей НАТО, которая поставит Украине пакет американских систем вооружений на сумму 500 миллиардов евро.

1 августа министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия поставит Украине дополнительные пусковые установки систем Patriot в течение двух-трех месяцев.

ЖЗЛ
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