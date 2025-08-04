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16:57, 4 августа 2025Экономика

Сеть «Красное & Белое» не отказалась от борьбы за вологодский рынок

RT: Сеть «Красное & Белое» хочет снова получить лицензию в Вологодской области
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В сети «Красное & Белое» объяснили, какие планы у компании в отношении работы в Вологодской области. Ответ этой организации процитировало издание RT.

По словам представителя сети, часть точек лишилась лицензии, но остальные магазины по-прежнему открыты. В настоящее время компания работает над тем, чтобы снова получить эти лицензии.

Ранее основатель сети алкомаркетов «Красное & Белое» Сергей Студенников назвал ложью слова губернатора Георгия Филимонова об уходе компании из Вологодской области. Этому предшествовало высказывание главы региона, который заверил, что власти не нарушают права предпринимателей, но подчеркнул, что «торговцы смертью» региону не нужны.

Перед этим стало известно, что в Вологодской области запретили магазинам «Красное и Белое» продавать алкоголь. Утрату лицензий объяснили нарушениями, которые допустила сеть.

ЖЗЛ
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