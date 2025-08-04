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13:19, 4 августа 2025Экономика

Совместное с «Газпромом» предприятие лишили лицензии на поставки газа в Молдавию

У «Молдовагаза» отозвали лицензию на поставки газа в Молдавию
Дмитрий Воронин

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии лишило совместное с «Газпромом» предприятие «Молдовагаз» лицензии на поставки газа в страну, объяснив решение невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов. Об этом со ссылкой на пресс-службу агентства сообщает ТАСС.

Отзыв лицензии связан с обязательствами Кишинева перед энергетическим сообществом ЕС о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение «Молдовагаза» на три предприятия, которые будут заниматься поставкой газа, его транспортировкой и распределением.

Процесс должен был завершиться к 2026 году, но на фоне прекращения транзита российского газа по территории Украины и поставок «Газпрома» в Молдавию этот срок сократили. Передачу лицензии на поставки госкомпании «Энергоком» сроком на три года молдавские власти анонсировали еще в мае

По словам исполняющего обязанности председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана, произведенная реструктуризация компании не устроила молдавского регулятора, а с продажей активов не согласен главный акционер компании.

Другой проблемой при разделении компании стали долги перед «Газпромом» за поставленный в Молдавию газ. По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдавия признала лишь около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Об этом в том числе говорила президент страны Майя Санду, называвшая нежелание согласиться с итогами аудита проблемой самого концерна.

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