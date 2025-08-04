Создан метод раннего предсказания болезни Альцгеймера

Imaging Neurosci: Редкие бета-вспышки свидетельствуют о развитии Альцгеймера

Американские нейрофизиологи впервые обнаружили сигналы в мозге, по которым можно заранее предсказать развитие болезни Альцгеймера. Как показало исследование ученых из Университета Брауна, опубликованное в Imaging Neuroscience, с помощью анализа электрической активности мозга можно выявить, у каких пациентов с легкими когнитивными нарушениями болезнь перейдет в тяжелую форму в течение ближайших двух с половиной лет.

Исследование охватило 85 человек с диагнозом MCI (mild cognitive impairment). Сигналы мозга записывались в состоянии покоя с помощью магнитоэнцефалографии — неинвазивного метода, фиксирующего колебания нейронов. Обычно такие данные усредняют, но команда использовала собственный инструмент — Spectral Events Toolbox, позволяющий выделять отдельные всплески активности в бета-диапазоне. Эти «бета-события» — кратковременные вспышки мозговой активности с частотой 13–30 Гц — связаны с памятью и вниманием, и их параметры могут многое рассказать о работе нейронных сетей.

Выяснилось, что у пациентов, у которых впоследствии развилась болезнь Альцгеймера, бета-события встречались реже, были слабее и короче по продолжительности. Этот паттерн появляется за 2,5 года до клинического диагноза и может служить ранним маркером болезни.

Исследователи надеются, что в будущем этот подход позволит не только диагностировать болезнь на ранней стадии, но и отслеживать эффективность лечения. Следующим шагом станет моделирование механизма этих сигналов с помощью нейросимуляторов и подбор терапии, способной повлиять на развитие заболевания.

Ранее стало известно, что регулярное употребление яиц может значительно снизить риск развития болезни Альцгеймера.