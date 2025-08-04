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07:31, 5 августа 2025Наука и техника

Геймеры нашли замену Windows 11

TweakTown: ПК-геймеры начали выбирать SteamOS вместо Windows 11 — их уже 3 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: mundissima / Shutterstock / Fotodom

Компьютерные геймеры начали переходить с Windows 11 на другие операционные системы (ОС). Об этом сообщает издание TweakTown.

Журналисты медиа изучили ежемесячный отчет Steam. Согласно данным крупнейшей игровой платформы, Windows остается самой главной ОС среди игроков — ее доля в июле составила 95,2 процента. Однако доля геймеров с Linux выросла до 2,9 процента. По словам авторов TweakTown, статистика подчеркивает растущий интерес пользователей к SteamOS.

SteamOS — операционная система от Valve, основанная на Linux и установленная на Valve Steam Deck и ряде других приставок. Журналисты отметили, что геймеры нашли замену для Windows 11, так как SteamOS и другие системы на базе Linux лучше оптимизированы для игр. Также растущая доля Unix-подобных операционных систем говорит о популярности компактных приставок.

Журналисты заметили, что при месячной аудитории Steam в 132 миллиона геймеров 3-процентная доля Linux означает, что альтернативой Windows пользуются около 4 миллионов игроков. Microsoft уже отреагировала на угрозу — в июне компания совместно с ASUS представила портативную консоль ROG Xbox Ally X, которая имеет адаптированную под гейминг Windows 11.

В начале июля стало известно, что около 60 процентов геймеров предпочли Windows 11 устаревшей Windows 10. Доля Windows 10 упала до 36 процентов.

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