Доля Windows 11 среди геймеров приблизилась к 60 процентам в июне

Приблизительно 60 процентов геймеров предпочли Windows 11 устаревшей Windows 10. Эта информация следует из ежемесячного отчета платформы Steam.

Согласно данным сервиса, в июне доля Windows 11 приблизилась к 60 процентам. Доля Windows 10, напротив, упала до 36 процентов. В мае доля Windows 11 и 10 составляла 58 и 37 процентов соответственно. Windows остается самой популярной операционной системой среди геймеров, ее доля составляет 95,7 процента.

«Отчеты демонстрируют постоянный рост популярности Windows 11 среди геймеров и неуклонный спад популярности Windows 10 в преддверии окончания поддержки», — описали данные статистики Steam журналисты издания Neowin.

Также из материалов игрового сервиса следует, что геймеры чаще всего предпочитают компьютер с процессором с частотой от 2,3 до 2,69 гигагерц, 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop и 1 терабайтом встроенной памяти. Самой востребованной VR-гарнитурой среди пользователей назвали Oculus Quest 2, доля которой составила 31 процент.

Ранее специалисты StatCounter заявили, что доля Windows 10 резко упала — до 48,9 процента. Доля Windows 11 выросла до 48 процентов.