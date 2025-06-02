Названа самая популярная ОС среди геймеров

Steam: Windows 11 стала самой популярной ОС среди геймеров

58 процентов геймеров выбрали Windows 11 вместо остальных операционных систем (ОС). Об этом сообщается в актуальном отчете игровой платформы Steam.

Согласно материалам Steam, в мае доля Windows 11 достигла рекордных 58,3 процента — за месяц она выросла на 0,46 процента. Для сравнения, доля Windows 10 снизилась на 1,09 процента, до 37 процентов. Третьей по популярности ОС от Microsoft оказалась Windows 7, которой пользуются 0,1 процента геймеров.

Журналисты издания Neowin связали рост популярности Windows 11 со скорым окончанием поддержки Windows 10, которое состоится в октябре. Также более новая ОС может предложить дополнительные функции для игроков. В марте Windows 11 впервые обогнала по популярности в Steam Windows 10.

Windows остаются с большим отрывом самыми популярными операционными системами для геймеров — их доля составляет 95,45 процента. На второй позиции с долей 2,69 процента расположились ОС Linux, на третьей — macOS. ОС от Apple имеют долю 1,85 процента.

Согласно внутреннему опросу Steam, чаще всего геймеры предпочитают компьютер с шестиядерным процессором, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060, 16 гигабайтами оперативной памяти, накопителем емкостью 1 терабайт.

В середине мая представители компании Valve, которая модерирует сервис Steam, отеагировали на слухи о взломе аккаунтов геймеров. По их словам, некоторые данные Steam оказались в открытом доступе, но это случилось не в результате взлома.