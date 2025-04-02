Названа главная причина роста популярности Windows 11

Neowin: Windows 11 обогнала по популярности Windows 10 благодаря геймерам

Главной причиной роста популярности операционной системы (ОС) Windows 11 назвали видеоигры. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа сослались на результаты ежемесячного отчета игровой платформы Steam, которая ранее опубликовала итоги марта. Оказалось, что за месяц доля Windows 11 выросла на 11,24 процента. В свою очередь, доля Windows 10 упала на 12,76 процента. «На мировом рынке Windows 11 все еще отстает от Windows 10, хотя разрыв быстро сокращается. Однако среди геймеров она гораздо популярнее», — описали ситуацию специалисты.

По мнению журналистов Neowin, фанаты видеоигр охотнее и чаще переходят на Windows 11, так как она предлагает много игровых функций — Auto HDR, DirectStorage и прочее. Тем не менее авторы медиа не ожидают, что Windows 10 совсем исчезнет с компьютеров пользователей Steam: так, вышедшая в 2009 году Windows 7 все еще имеет долю 0,11 процента.

Из отчета Steam также следует, что на площадке наиболее популярны компьютеры с процессором частотой до 2,69 гигагерца, 16 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce RTX 3060, монитором с разрешением 1920х1080 пикселей, накопителем емкостью 1 терабайт.

Ранее оказалось, что доля Windows 11 в марте выросла до 43 процентов, Windows 10 — упала до 54 процентов. При этом Windows 10, вышедшая в 2015 году, все еще остается самой популярной ОС.