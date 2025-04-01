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13:24, 1 апреля 2025Наука и техника

Доля Windows 11 выросла по всему миру

Доля Windows 11 в марте выросла до 43 %, Windows 10 — упала до 54 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Piero Nigro / aal.photo / imago-images.de / Globallookpress.com

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 резко выросла. Об этом свидетельствуют данные из отчета компании Statcounter за март.

Согласно собранной информации, в марте доля Windows 11 составила 42,66 процента. Для сравнения, месяц назад она составляла 38 процентов. Доля Windows 10 упала с 58,83 до 54,23 процента. Журналисты издания Neowin обратили внимание, что за год доля Windows 11 увеличилась на 15,98 процента, а доля Windows 10 снизилась на 14,84 процента.

Третьей по популярности ОС от Microsoft оказалась Windows 7, которая имеет долю 2,22 процента. Далее расположились Windows XP — 0,33 процента, Windows 8.1 — 0,28 процента, Windows 8 — 0,24 процента.

В России вышедшая в 2015 году Windows 10 все еще остается с большим отрывом самой популярной операционной системой Microsoft. Ее доля составляет 75,88 процента. На втором месте разместили Windows 11 — 18,82 процента, на третьем — Windows 7 с долей 4,07 процента.

«Довольно интересно наблюдать, как Windows 11 так быстро догоняет своего предшественника, но Microsoft еще предстоит проделать большую работу, чтобы переманить оставшихся пользователей Windows 10», — заметили журналисты Neowin. Также они напомнили, что бесплатная поддержка Windows 10 прекратится в октябре.

В конце марта журналисты издания Windows Central рассказали, что Microsoft не будет запускать операционную систему Windows 12 в ближайшее время. Вместо нее представят Windows 11 25H2.

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