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12:52, 4 марта 2025Наука и техника

Популярность Windows 11 выросла

Доля Windows 11 среди ОС Microsoft достигла 38 %, Windows 10 — 59 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 стала рекордной. Об этом сообщается в исследовании компании Statcounter за февраль.

Специалисты заметили, что за последний месяц популярность Windows 11 на фоне остальных ОС от Microsoft выросла. В феврале ее доля достигла рекордных 38 процентов, в январе этот показатель составлял 36,6 процента. Доля Windows 10 немного упала — с 60,37 до 58,83 процента.

В октябре 2025 года Microsoft прекратит бесплатно выпускать для Windows 10 обновления — журналисты издания Neowin считают, что снижение доли устаревшей системы связано с этим фактором. Также они заметили, что Microsoft не отчитывается о количестве пользователей своих ОС: последний раз это было в октябре 2023 года, когда в корпорации рассказали, что Windows 11 пользуются около 400 миллионов человек.

В России доля Windows 11, напротив, немного снизилась — с 18,37 до 17,83 процента. Доля Windows 10 увеличилась — с 76,32 до 76,76 процента. «Хотя до окончания основной поддержки Windows 10 осталось всего семь месяцев, она по-прежнему сохраняет позиции и остается самой популярной версией Windows», — подытожили журналисты Neowin.

В начале марта выяснилось, что ОС Windows 10 снова оказалась самой популярной системой среди геймеров на персональных компьютерах (ПК). Согласно отчету площадки Steam, ее доля составила 53,34 процента.

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