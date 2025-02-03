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12:40, 3 февраля 2025Наука и техника

Доля Windows 11 среди пользователей выросла

Statcounter: Доля Windows 11 среди пользователей выросла до 36,6 процента
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 среди пользователей достигла 36,6 процента. Об этом сообщается в отчете компании Statcounter за январь.

За прошедший месяц доля актуальной ОС от Microsoft заметно выросла — почти на 2,5 процента. При этом за тот же период доля Windows 10 сократилась на 2,33 процента — до 60,37 процента. При это устаревшая ОС все еще остается самой популярной операционной системой среди пользователей по всему миру.

Аналитики отметили, что Windows 10 и 11 продолжают оставаться самыми востребованным ОС. Ниже расположились Windows 7, Windows 8 и Windows XP, доля которых в начале 2025 года составила 2,24, 0,3 и 0,27 процента соответственно.

В России Windows 10 также остается самой популярной системой от Microsoft — ее доля составила 76,32 процента. Доля Windows 11 немного выросла — до 18,37 процента.

Журналисты издания Neowin связали рост доли Windows 11 со скорым прекращение бесплатной поддержки Windows 10. Для ОС прекратят выпускать обновления и патчи в октябре 2025 года.

В декабре распространение Windows 11 во всем мире неожиданно замедлилось. По данным Statcounter, за месяц доля актуальной ОС снизилась с 35,58 до 34,94 процента.

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