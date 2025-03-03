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14:23, 3 марта 2025Наука и техника

Windows 10 снова стала самой популярной ОС для игр

Steam: Больше половины геймеров на ПК выбрали Windows 10 в качестве ОС
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sean Do / Unsplash

Операционная система (ОС) Windows 10 снова оказалась самой популярной системой среди геймеров на персональных компьютерах (ПК). Об этом сообщается в исследовании Steam за февраль 2025 года.

Согласно отчету, в последнем зимнем месяце Windows 10 была установлена на 53,34 процента компьютеров пользователей Steam. На втором месте по популярности среди ОС Microsoft оказалась Windows 11 — 44,1 процента, на третьем — Windows 7 с долей 0,1 процента.

При этом в октябре актуальная Windows 11 считалась более предпочтительной операционной системой среди геймеров — тогда ее выбрали 51,97 процента пользователей ПК. Доля Windows 10 составляла 45,95 процента. Поддержка Windows 10 прекратится в октябре.

Windows с гигантским отрывом остаются главными операционными системами среди ПК-геймеров, их совокупная доля достигла 97,58 процента. Ниже расположились Linux — 1,45 процента, macOS — 0,97 процента.

В материале также говорится, что пользователи чаще всего выбирали компьютер с процессором Intel с 6 ядрами, 32 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, 1 терабайтом встроенной памяти, монитором с разрешением 1920x1080 пикселей.

В середине февраля авторы бенчмарка PassMark выяснили, что средняя мощность персональных компьютеров пользователей упала впервые в истории. Снижение производительности связали с массовым переходом с Windows 10 на Windows 11.

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