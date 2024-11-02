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15:04, 2 ноября 2024Наука и техника

Половина геймеров выбрала Windows 11

Больше 50 процентов геймеров в Steam выбрали Windows 11 в октябре
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Больше половины пользователей игровой площадки Steam выбрали Windows 11 в качестве основной операционной системы (ОС). Об этом сообщается в исследовании Steam за октябрь.

Согласно открытой статистике, 51,97 процента геймеров предпочли актуальную ОС от Microsoft. Пользователей Windows 10 оказалось меньше — 45,95 процента. На третьем месте разместили Windows 7, которую выбрали 0,23 процента игроков. Из отчета следует, что за последние 30 дней доля Windows 11 выросла почти на 5 процентов, доля устаревшей ОС упала на 3 процента.

Также из материалов Steam следует, что большая часть пользователей имеет компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти, процессор с частотой до 2,69 гигагерца, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3060, монитор с разрешением 1920x1080 пикселей. На 39 процентов ПК установлен английский в качестве основного языка, 35 процентов — китайский, 10 процентов — русский.

По итогам августа Windows 11 впервые стала популярнее Windows 10 среди геймеров. Тогда ее доля составила 49,17 процента.

В начале ноября в работе популярного сервиса видеоигр Steam произошел сбой. Всего об ошибках в работе площадки сообщили около 5,3 тысячи пользователей.

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