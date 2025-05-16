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12:01, 16 мая 2025Наука и техника

Steam отреагировала на возможный взлом миллионов геймеров

Steam опровергла сообщения о взломе миллионов аккаунтов геймеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Руководители игровой платформы Steam отреагировали на сообщения о глобальном взломе аккаунтов пользователей. Уведомления появилось на сайте сервиса.

В компании Valve, которая управляет Steam, заявили, что многие пользователи могли получить сообщения с одноразовыми кодами и уведомления о входе в аккаунт. Специалисты подтвердили, что некоторые данные Steam оказались в открытом доступе, однако опровергли, что это случилось в результате взлома.

«Утечка состоит из старых текстовых сообщений с одноразовыми кодами, действительными лишь в течение 15 минут, и номеров телефонов, на которые они отправлялись», — заметили в Steam. Таким образом, их сложно использовать, чтобы взломать аккаунт. Геймерам объяснили, что появившиеся в медиа сообщения о взломе миллионов пользователей площадки, не являются корректными.

В компании подытожили, что пользователям игрового сервиса не нужно срочно менять пароль от своего аккаунта. Однако Steam продолжит расследование инцидента. «Это хорошее напоминание о том, что к любым сообщениям о безопасности аккаунта, которых вы не запрашивали, следует относиться с подозрением», — подчеркнули в Valve.

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