В России отреагировали на угрозы США атомными подводными лодками

Журналист Юнашев: Угрозы подлодками удобны США, так как их маршруты неизвестны

Использование атомных подводных лодок в качестве угроз удобно для США, так как маршруты их перемещения неизвестны, и в действительности они могут быть где угодно. Так на слова президента США Дональда Трампа о перемещении подлодок отреагировал в Telegram корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Российский журналист отметил, что в связи с угрозами Трампа ему вспоминается история писателя Эрнеста Хемингуэя, который во время Второй мировой войны на небольшой яхте «охотился» на подводные лодки нацистов, которые, возможно, в том районе не появлялись вовсе.

Также Юнашев напомнил, что Трамп уже угрожал подводными лодками — угрозы были адресованы Северной Корее. «Потом это как-то забылось, и вскоре главы США и КНДР радостно ручкались на первом в истории саммите, оставшись каждый на своей непреклонной позиции», — подытожил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о передислокации двух атомных подводных лодок. Так он отреагировал на высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. О своем решении американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social, отметив, что это прямой ответ на «крайне провокационные заявления» со стороны российского политика.