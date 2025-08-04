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12:35, 4 августа 2025Путешествия

Турист заблудился в густом лесу Таиланда и был найден бездыханным спустя неделю

Жители Таиланда наткнулись на тело туриста в национальном парке Дой Сутхеп
Алина Черненко

Фото: Doi Suthep National Park / Khaosod English

Местные жители наткнулись на тело туриста в национальном парке Дой Сутхеп в провинции Чиангмай в Таиланде. Об этом пишет портал Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 3 августа, примерно в двух километрах от деревни Дой Сутхеп. Мужчина европейской внешности был одет в футболку и брюки. Сотрудники полиции также обнаружили на месте происшествия большой рюкзак, предположительно, принадлежавший туристу.

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После опроса местных жителей и представителей администрации деревни стражи правопорядка выяснили, что никто в этом районе не пропадал без вести. Следователи предположили, что мужчина был найден бездыханным спустя примерно неделю после того, как он отправился на прогулку в густой лес и заблудился. Однако, пока не будут получены результаты вскрытия, нельзя исключать и другие версии, говорится в материале.

Ранее в этой же стране Азии двух туристов нашли бездыханными в кондоминиуме при загадочных обстоятельствах. Оба инцидента произошли с разницей в пару часов.

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