В Госдуме отреагировали на заявление о планах Лондона по экологической катастрофе в море

Депутат Журавлев: У Лондона давно есть подводные подразделения для диверсий

У Великобритании давно есть подводные подразделения, созданные для диверсий. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев, чьи слова приводит RT.

«Свои возможности НАТО нам уже продемонстрировало в свое время, уничтожив "Северные потоки" на дне Балтики, — никто же всерьез не верит, что это дело рук полусумасшедшего украинского аквалангиста», — сказал он.

Парламентарий отметил, что британские подразделения способны и не на такие вещи. По его мнению, подобные специалисты могут минировать любые суда. Он также выразил уверенность в том, что Лондон пойдет на диверсию.

4 августа пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что спецслужбы Великобритании при поддержке союзников по НАТО разрабатывают план масштабной диверсии в международных водах, чтобы оправдать ужесточение мер против «теневого флота» РФ. По данным СВР, подобный инцидент позволит странам НАТО объявить российские перевозки угрозой для международного судоходства и «развяжет им руки» в выборе методов противодействия.