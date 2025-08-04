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17:54, 4 августа 2025Бывший СССР

В Киеве раскритиковали позицию Кремля по переговорам

Ермак: Заявления Пескова о возможной встрече выглядят как затягивание времени
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Anna Rose Layden / Reuters

Заявления официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о возможной встрече президентов России и Украины якобы выглядят как затягивание времени. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Киев гоов к встрече на уровне лидеров. По его словам, партнеры Украины также поддерживают эту позицию. Ермак поблагодарил президента США Дональда Трампа за желание приблизить эту встречу.

«Если вопрос только в подготовке — то это точно не к нам: мы готовы хоть сейчас. А вот бесконечное «не исключаем» без конкретной даты — неприемлемо», — написал Ермак.

Ранее Песков заявил, что Россия считает предпочтительным политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. До этого президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова подождать, если Киев считает, что время для переговоров еще не пришло.

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