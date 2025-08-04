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19:01, 4 августа 2025Россия

В Минпросвещения ответили на опасения из-за сокращения одного урока в школах

Минпросвещения: Один урок родной речи в школах убрали для снижения нагрузки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Количество уроков родной речи у первоклассников решили сократить для снижения нагрузки на детей. Об этом заявили в Минпросвещения России в беседе с «Ъ».

Как пишет издание, новая редакция федеральных образовательных программ начального образования, опубликованная в мае, вызвала опасения у властей Татарстана, Якутии, Марий Эл и других республик. В министерстве ответили на реакцию регионов, заверив, что нововведение необходимо для соответствия требований к нагрузке на школьников.

Согласно действующим нормам, в трех из пяти планов для начальной школы заложена возможность изучения родного для региона, где находится учреждение, языка: татарского, башкирского, адыгейского, алтайского и других. В минувшем году в первой четверти первоклассникам отводили на такой урок до двух академических часов в неделю. С 1 сентября это время сократится на час.

Ранее в школы Ханты-Мансийского автономного округа захотели вернуть уроки духовно-нравственного воспитания. По словам главы региона Руслана Кухарука, ранее такие занятия проводились в местных образовательных учреждениях, но затем были отменены.

ЖЗЛ
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