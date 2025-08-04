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12:15, 4 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на критику Трампа в адрес Индии из-за украинского конфликта

Депутат Чепа: Индия вела с Россией торговлю нефтью и будет ее вести
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Позиция президента США Дональда Трампа в политических вопросах как обычно очень категорична, однако Индия не потерпит попыток давления, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), продолжающие активно закупать российское сырье, становятся спонсорами конфликта на Украине. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно предупреждал индийских партнеров о недопустимости финансирования боевых действий на Украине.

«То, что Трамп дал оценку этому, как поддержке боевых действий, это его позиция. Мы знаем категоричность многих высказываний президента США. Однако Индия работает чисто в своих интересах, и она заявляет о том, что как вела с Россией торговлю нефтью, так и будет ее вести», — отметил Чепа.

Депутат добавил, что Индия заняла нейтральную позицию в конфликте России и Украины и сейчас защищает свои экономические интересы. Он также выразил надежду, что позиция страны в этом отношении не изменится.

Ранее сообщалось, что Индия может понести многомиллиардные убытки в случае реагирования на угрозы США и отказа от нефти из России. Об этом предупредили аналитики центра Kpler.

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