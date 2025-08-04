В России высказались об ожиданиях от визита Уиткоффа в Москву

Депутат Чепа: На встрече Путина и Уиткоффа могут быть достигнуты договоренности

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом могут привести к определенным договоренностям между странами по украинскому конфликту. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

По его словам, визит Стива Уиткоффа в Москву должен сопровождаться передачей конкретных предложений от Трампа.

«Мы ожидаем, что на встречу Уиткофф привезет какое-то предложение от Трампа. Перед приездом он получит все указания, которые передаст Путину», — сказал Чепа.

Парламентарий выразил уверенность, что основной темой диалога станет ультиматум Трампа относительно прекращения огня на территории Украины.

«Мы ожидаем, что в ходе встречи Путина и Уиткоффа будет какое-то согласование и понимание позиций по поводу так называемого ультиматума Трампа. Думаю, все обсуждение будет вокруг этого. Я более чем уверен, что определенные договоренности будут достигнуты», — пояснил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может отправиться в Россию 6 или 7 августа. «Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг», — заявил американский политик в беседе с журналистами.