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16:39, 4 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе адвокаты выманили у подростка миллионную взятку

В Краснодаре суд приговорил двоих экс-адвокатов за получение 1 млн руб. взятки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Salivanchuk Semyon / Shutterstock / Fotodom

В Краснодаре суд приговорил бывшего члена адвокатской палаты края Юрия Костенко и его коллегу адвоката Андрея Бобровицкого за попытку выманить у подростка миллион рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Костенко приговорили к двум годам колонии общего режима со штрафом в размере 80 тысяч рублей. Бобровицкому вынесли приговор в год и шесть месяцев колонии общего режима.

По версии следствия, Костенко пообещал подростку за миллион рублей прекращение его уголовного преследования, якобы он передаст деньги следователям. В реальности адвокат хотел оставить деньги себе. Бобровицкий же о планах Костенко не знал и согласился выступить посредником при передаче взятки.

В момент получения денег Бобровицкий был задержан. Адвокат согласился сотрудничать с оперативниками. В результате он передал деньги Костенко, но уже под контролем правоохранителей.

Ранее в Красноярске адвоката осудили за попытку мошенничества.

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