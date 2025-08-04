В российском регионе вновь ограничили работу мобильного интернета

Мельниченко: В Пензенской области ограничен мобильный интернет из-за БПЛА

В Пензенской области введено ограничение на работу мобильного интернета в связи с атакой беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал губернатор.

Это уже второе отключение мобильного интернета в Пензенской области за последние три дня. В прошлый раз Мельниченко объявлял об этом в субботу, 2 августа.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о положительной стороне отключений мобильного интернета в регионе. По его словам, к этой ситуации можно относиться как к цифровому детоксу.