Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:26, 4 августа 2025Интернет и СМИ

В российском регионе вновь ограничили работу мобильного интернета

Мельниченко: В Пензенской области ограничен мобильный интернет из-за БПЛА
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

В Пензенской области введено ограничение на работу мобильного интернета в связи с атакой беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал губернатор.

Это уже второе отключение мобильного интернета в Пензенской области за последние три дня. В прошлый раз Мельниченко объявлял об этом в субботу, 2 августа.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о положительной стороне отключений мобильного интернета в регионе. По его словам, к этой ситуации можно относиться как к цифровому детоксу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские власти сбежали из трех городов после освобождения Часова Яра

    В Госдуме рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров

    Российские женщины обогнали мужчин в поиске работе

    Неожиданная находка у двери квартиры позабавила пользователей сети

    В Одессе прозвучали взрывы

    В российском регионе вновь ограничили работу мобильного интернета

    Парам дали советы по выбору секс-игрушек для совместного удовольствия

    Полуголую учительницу арестовали за домогательства к школьнику

    Названа дата выхода и цена Battlefield 6

    В России высказались об отмене концерта российского дирижера в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости