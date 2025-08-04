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17:55, 4 августа 2025Бывший СССРЭксклюзив

Угрозу попытки прорыва ВСУ в Брянскую область оценили

Военный эксперт Живов: Наступление ВСУ в Брянскую область возможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Попытка прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянскую область возможна, но она закончится неудачей, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Безусловно это возможно, у ВСУ есть резервы для этого. Кроме того, мы ведем активные наступательные действия сейчас в основном на Харьковском и Покровском направлениях», — сказал Живов.

Он напомнил, что у ВСУ численность армии составляет практически миллион человек, поэтому силы и резервы для организации прорыва у них есть. Живов отметил, что, учитывая прошлый прорыв в Курской области, группировки в 50 тысяч может не хватить для эффективного наступления. Кроме того, спутниковая система Starlink не работает в России, а именно на ней построено управление армией и связь, напомнил он.

Военный эксперт Василий Дандыкин также подтвердил, что новая попытка ВСУ прорваться в Россию возможна, но все это «закончится плачевно», считает он.

Ранее Telegram-канал Mash написал о том, что десятки тысяч бойцов ВСУ скопились у границы с Россией в Черниговской области. Они готовят новую попытку прорыва государственной границы в направлении Брянской области. По его информации, у границы в Черниговской области Украины сконцентрированы около 50 тысяч украинских военнослужащих, половина из которых — наемники из Турции, Польши и Грузии. Противник, как уточняется, начал копить резервы у Брянской области после полного освобождения Курской области от ВСУ.

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