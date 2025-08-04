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13:55, 4 августа 2025Россия

Вице-губернатора российского региона отправили в добровольческое подразделение

Замгубернатора Белгородской области Дядькина отправили в «Барс-Белгород»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Правительство Белгородской области

Вице-губернатора Белгородской области Сергея Дядькина отправили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород». Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков, чьи слова приводятся на сайте правительства области.

По словам чиновника, его заместитель имеет большой боевой опыт, а также курирует сферы безопасности и взаимодействия с силовыми структурами в регионе. Все эти качества, отметил Гладков, помогут усилить работу по защите жителей области.

«И, конечно же, здесь задача государственной и муниципальной власти — каждый день думать о том, как мы защищаем своих жителей, которые живут в приграничье», — добавил Гладков.

Ранее стало известно, что глава Алексеевского муниципального округа Белгородской области Светлана Халеева вступила в добровольческий батальон «Барс-Белгород». Она подчеркнула, что обучение, которое ей предстоит пройти, пригодится для принятия решений в нештатных ситуациях.

ЖЗЛ
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