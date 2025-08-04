Директор сафари-парка «Тайган» раскрыл отношение к напавшему на него льву

Зубков сообщил, что напавшего на него льва могут отправить в другой зоопарк

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил, что не держит обиду на напавшего на него льва и простил его. О своем отношении к хищнику он рассказал РИА Новости.

«Лев вел себя как хищник, он ни в чем не виноват. По законам природы он делал все правильно», — объяснил он.

Владелец крымского сафари-парка также допустил, что льва могут отправить для размножения в другой зоопарк. «Время покажет», — добавил он.

Ранее стало известно, что Олег Зубков вернулся к работе. Мужчина рассказал, что после случившегося не прекратит ходить ко львам. Напавшего на него хищника он назвал «таким же, как все», и указал, что «просто с ним нужно вести себя по-другому».

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.