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07:01, 4 августа 2025Забота о себе

Врачи оценили эффективность самых популярных методов увеличения пениса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ciprian23 / Shutterstock / Fotodom

Урологи Эми Перлман и Джамин Брамбхатт рассказали о разных способах увеличения пениса и оценили эффективность каждого из них. Слова врачей цитирует Men's Health.

Для коррекции размера Брамбхатт посоветовал приобрести в секс-шопе экстендер, который надевается на пенис во время полового контакта и делает его визуально больше и шире. Другой вариант — использовать перед интимной близостью специальный насос для полового члена. «Этот прибор усиливает приток крови к пенису и на время увеличивает его размер. Однако не доказано, что он дает длительный результат», — заявил врач.

Еще одной полезной технологией, уролог назвал тракционную терапию, которая обычно применяется для исправления искривления пениса, но также может примерно на один сантиметр увеличить его длину.

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Перлман добавила, что инъекции гиалуроновой кислоты часто преподносят как эффективный способ увеличить размер мужских гениталий. Однако она предупредила, что результат будет виден, только когда орган будет находиться в расслабленном состоянии, при эрекции изменений не будет.

Также врачи не рекомендовали делать пластическую операцию, чтобы увеличить пенис. Брамбхатт объяснил, что у подобного хирургического вмешательства много осложнений, а результат зачастую неудовлетворительный.

Ранее Перлман и Брамбхатт рассказали о том, как меняется размер пениса в течение жизни. По их словам, половой орган окончательно формируется к 18 годам, но при проблемах с потенцией может уменьшиться в размерах.

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