Врачи оценили эффективность самых популярных методов увеличения пениса

Урологи Эми Перлман и Джамин Брамбхатт рассказали о разных способах увеличения пениса и оценили эффективность каждого из них. Слова врачей цитирует Men's Health.

Для коррекции размера Брамбхатт посоветовал приобрести в секс-шопе экстендер, который надевается на пенис во время полового контакта и делает его визуально больше и шире. Другой вариант — использовать перед интимной близостью специальный насос для полового члена. «Этот прибор усиливает приток крови к пенису и на время увеличивает его размер. Однако не доказано, что он дает длительный результат», — заявил врач.

Еще одной полезной технологией, уролог назвал тракционную терапию, которая обычно применяется для исправления искривления пениса, но также может примерно на один сантиметр увеличить его длину.

Перлман добавила, что инъекции гиалуроновой кислоты часто преподносят как эффективный способ увеличить размер мужских гениталий. Однако она предупредила, что результат будет виден, только когда орган будет находиться в расслабленном состоянии, при эрекции изменений не будет.

Также врачи не рекомендовали делать пластическую операцию, чтобы увеличить пенис. Брамбхатт объяснил, что у подобного хирургического вмешательства много осложнений, а результат зачастую неудовлетворительный.

Ранее Перлман и Брамбхатт рассказали о том, как меняется размер пениса в течение жизни. По их словам, половой орган окончательно формируется к 18 годам, но при проблемах с потенцией может уменьшиться в размерах.