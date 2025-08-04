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14:00, 4 августа 2025Культура

Жертва P. Diddy попросила выпустить его из тюрьмы

Третья жертва рэпера P. Diddy попросила выпустить его из тюрьмы под залог
Ольга Коровина
P.Diddy

P.Diddy. Фото: Jemal Countess / Stringer / Getty images

Одна из жертв американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) Вирджиния Хьюн попросила выпустить его из тюрьмы. Об этом сообщает TMZ.

Девушка, ранее состоявшая в отношениях со скандальным артистом, упоминается в деле Комбса как его третья жертва. Издание отмечает, что она не присутствовала на суде над музыкантом. В обращении к судье, опубликованном TMZ, Хьюн заявила, что рэпер не представляет угрозы обществу и может быть отпущен под залог.

«Я знаю Шона Комбса много лет как в личном, так и в профессиональном плане. Я вижу в нем прежде всего отца, семьянина и бизнесмена — эти роли он всегда стремился исполнять», — написала Хьюн.

Жертва Комбса отметила, что в их отношениях были белые и черные полосы, однако рэпер был готов признать свои ошибки и исправиться. «Насколько мне известно, он уже много лет не проявлял агрессии и в первую очередь стремился быть отцом», — добавила девушка. Она подчеркнула, что на свободе артист продолжит заботиться о своей семье и детях, которые от него зависят.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления P. Diddy полного президентского помилования перед вынесением артисту приговора в конце этого года.

В начале июля присяжные федерального суда Манхэттена вынесли свой вердикт по пяти обвинениям в адрес Комбса. Рэпер был признан виновным по двум пунктам — в транспортировке людей с целью занятия проституцией. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

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