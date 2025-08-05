Samsung выпустит конкурента iPhone 16е

MysteryLupin: Samsung выпустит конкурента iPhone 16e — Galaxy S25 FE

Корпорация Samsung приготовилась выпустить недорогой смартфон серии Galaxy. Об это в своем X заявил известный инсайдер под ником MysteryLupin.

Источник автора рассказал, что аппарат должен получить название Galaxy S25 FE. Недорогой девайс будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 герц, процессор Exynos 2400 и минимум 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти.

Журналисты издания Digital Trends назвали новый аппарат одним из главных конкурентов iPhone 16e. Они полагают, что по техническим характеристикам устройство Samsung будет превосходить недорогой телефон от Apple.

MysteryLupin также рассказал, что Galaxy S25 FE получит тройную камеру с объективами разрешением 50, 12 и 8 мегапикселей. Гаджет выйдет с батареей емкостью 4500 миллиампер-часов и поддержкой быстрой зарядки 45 ватт. Для сравнения, 16e имеет одинарную 48-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 4005 миллиампер-часов.

Новый смартфон Samsung получит защитное стекло Gorilla Glass Victus, корпус с защитой от влаги и пыли по стандарту IP68 и вес 190 граммов. Сроки выхода Galaxy S25 FE не раскрываются, но журналисты считают, что телефон представят в ближайшие недели.

В конце июля стало известно, что iPhone 16e стал доступен в России дешевле 45 тысяч рублей. На старте продаж аппарат предлагали за 70-80 тысяч рублей.