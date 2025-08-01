iPhone 16e снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 16e стал доступен в России дешевле 45 тысяч рублей

Самый новый смартфон Apple снова подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость iPhone 16e, который Apple представила в феврале, опустилась ниже 45 тысяч рублей. Последний раз специалисты фиксировали цену на устройство в начале июле, когда аппарат был доступен за 45-50 тысяч рублей.

Авторы портала также отметили, что весной 16e продавали за 50-60 тысяч рублей. На старте продаж компромиссный смартфон Apple предлагали за 70-80 тысяч рублей.

«За полгода цена iPhone 16e в России опустилась почти на 40 процентов. На родном американском рынке смартфон стоит от 599 долларов, или около 48 тысяч рублей», — прокомментировали событие авторы Hi-Tech Mail.ru.

16e получил корпус из стекла и металла, 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. Девайс имеет одинарную камеру разрешением 48 мегапикселей. Самый дешевый смартфон в линейке Apple вышел с батареей емкостью 4005 миллиампер-часов, фронтальной камерой на 12 мегапикселей и биометрическим сенсором Face ID.

В конце июля выяснилось, что стоимость iPhone 16 снизилась до 60 тысяч рублей. На старте продажи базовый смартфон Apple оценивали в 114 тысяч рублей.