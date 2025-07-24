iPhone 16 снова подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: Стоимость iPhone 16 снизилась до 60 тысяч рублей

Стартовый смартфон Apple подешевел на российском рынке. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

В середине года стоимость iPhone 16 достигла 60 тысяч рублей. Журналисты медиа заметили, что последний раз аппарат был доступен за эту цену в начале лета, а потом его стоимость немного увеличилась. При этом на старте продаж девайс продавали за 114 тысяч рублей.

«Этот iPhone 16 — базовый и один из самых популярных смартфонов Apple последнего поколения. В преддверии выхода 17-й линейки модель подешевела на российском рынке», — отметили авторы издания.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2556х1179 пикселей. Он имеет процессор Apple A18, 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти. На задней панели гаджета расположена двойная камера — широкоугольный объектив разрешением 48 мегапикселей и ультраширокоугольный сенсор на 12 мегапикселей. Телефон вышел с аккумулятором емкостью 3561 миллиампер-час.

В конце июля стало известно, что iPhone 15 Plus подешевел в России до 58 тысяч рублей. «iPhone 15 Plus — самый большой из базовых iPhone прошлого поколения», — описали аппарат авторы издания Hi-Tech Mail.ru.