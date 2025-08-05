Стали известны новые подробности гибели комментатора Гришина

ТАСС: Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил поезд

Известный спортивный комментатор Александр Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбил электропоезд. Новые подробности о его смерти стали известны ТАСС.

Сообщается, что Гришин переходил пути в неположенном месте, когда его сбила электричка. По предварительной информации, в момент несчастного случая комментатор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ИА Regnum опубликовало видео с места гибели Гришина. Уточнялось, что его тело обнаружили на станции «Битца» МЦД-2.

О смерти Гришина стало известно 5 августа. Комментатор попал под электричку, когда возвращался домой в ночь на 5 августа. Все расходы, связанные с похоронами Гришина, возьмет на себя Первый канал.

Гришин работал на Первом канале и на канале «Матч ТВ». Он был известен как комментатор турниров по фигурному катанию. За свою карьеру он успел поработать на пяти Олимпиадах.