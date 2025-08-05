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11:55, 5 августа 2025Интернет и СМИ

Российский спортивный комментатор ушел из жизни после несчастного случая в 47 лет

Спортивный комментатор Александр Гришин ушел из жизни в 47 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Известный российский спортивный комментатор Александр Гришин ушел из жизни в 47 лет. Как сообщает ТАСС, причиной этого стал несчастный случай.

«Погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь», — сказала журналистам жена комментатора Анастасия Гришина.

Гришин работал на телевидении последние 23 года. В 2002 году его голос впервые услышали зрители «7ТВ». Спустя два года он перешел на работу на телеканал «Спорт», где трудился 11 лет. После этого он три года работал на «Матч ТВ», а в 2018-м перешел на Первый канал. За эти годы Гришин успел осветить матчи чемпионата Европы и мира по футболу, однако основным видом спорта для него было фигурное катание. В частности, он комментировал практически все крупные турниры последних лет, а за всю карьеру поработал на пяти Олимпиадах.

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