Опубликовано видео с места гибели спортивного комментатора Гришина

ИА Regnum опубликовало видео с места гибели спортивного комментатора Гришина

ИА Regnum опубликовало видео с места гибели известного спортивного комментатора Александра Гришина. Ролик размещен на сайте издания.

Комментатор попал под электричку на станции «Битца» МЦД-2.

О смерти Гришина стало известно ранее 5 августа. 47-летнего комментатора сбила электричка, когда он переходил пути в неположенном месте.

Александр Гришин проработал на телевидении 23 года. Он сотрудничал с Первым каналом и «Матч ТВ». Основным видом спорта, который он комментировал, было фигурное катание. Гришин комментировал многие крупные турниры, а также успел поработать на пяти Олимпиадах.