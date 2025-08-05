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14:52, 5 августа 2025Бывший СССР

Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

Аналитик Джерелиевский рассказал о рекламном подразделении ВСУ «Ведьмы Бучи»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Женское подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Ведьмы Бучи» является рекламной структурой. Об этом рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский, передает «Аргументы и факты».

Он рассказал, что своим названием подразделение пытается раскрутить тему провокации в Буче, приписывая случившееся в ней российским войскам. Аналитик заключил, что «Ведьмы Бучи» — это не военное подразделение, а рекламный ход ВСУ. Осенью на Украине может начаться мобилизация женщин и медицинских работников, заключил Джерелиевский.

Ранее замначальника украинского центра рекрутинга сил теробороны Игорь Швайка заявил, что возраст начала военной подготовки на Украине нужно опустить до уровня детсада. Он отметил, что только подготовка к военной службе детсадовцев позволит Украине усилить сплоченность народа.

До этого издание The Financial Times сообщило, что на Украине на фоне участившихся случаев силовой мобилизации растет уровень насилия в отношении сотрудников военкоматов со стороны обычных граждан. Отмечается, что, согласно опросам общественного мнения, большинство украинцев считают несправедливой силовую мобилизацию.

ЖЗЛ
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