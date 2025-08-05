Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 5 августа 2025Экономика

Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

Глава Минэка Азербайджана заявил о перспективах расширения сотрудничества с США
Дмитрий Воронин

Фото: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

По итогам встречи с временным поверенным в делах США в Баку Эми Карлон глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил о наличии значительных перспектив расширения сотрудничества между Азербайджаном и США. О том, что он видит их в транзитном, транспортном, энергетическом, торгово-экономическом и других секторах министр написал в социальной сети X.

«Мы изучили пути реализации этого потенциала посредством совместных инициатив и подчеркнули важность проектов, реализуемых в наших общих интересах, для содействия региональному развитию», — указал Джаббаров.

Ранее СМИ сообщали, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору протяженностью 42 километра, суверенитет над которым сохранит Армения, но эксплуатация будет осуществляться частной американской компанией.

Указанный коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции. В Армении допускали реализацию проекта с участием США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    В США назвали причину снятия Россией моратория на РСМД

    Серийный тренер-педофил из Подмосковья получил многолетний срок

    Подмосковные Подлипки подмыло

    В Госдуме назвали абсурдной идею ввести порядок воспитания детей после развода родителей

    Мерц жестко поговорил с Нетаньяху

    Жара ударила по французским атомным станциям и ценам на электричество

    Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

    Перечислены ключевые модные тренды осени 2025 года

    «Это приговор всей демократии». Власти Молдавии отправили в тюрьму главного оппозиционера перед предстоящими выборами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости