Азербайджанский министр увидел значительные перспективы расширения сотрудничества с США

Глава Минэка Азербайджана заявил о перспективах расширения сотрудничества с США

По итогам встречи с временным поверенным в делах США в Баку Эми Карлон глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил о наличии значительных перспектив расширения сотрудничества между Азербайджаном и США. О том, что он видит их в транзитном, транспортном, энергетическом, торгово-экономическом и других секторах министр написал в социальной сети X.

«Мы изучили пути реализации этого потенциала посредством совместных инициатив и подчеркнули важность проектов, реализуемых в наших общих интересах, для содействия региональному развитию», — указал Джаббаров.

Ранее СМИ сообщали, что Ереван, Баку и Вашингтон согласовали план по Зангезурскому коридору протяженностью 42 километра, суверенитет над которым сохранит Армения, но эксплуатация будет осуществляться частной американской компанией.

Указанный коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции. В Армении допускали реализацию проекта с участием США.