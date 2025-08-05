Банки стали отказывать россиянам в смягчении кредитных условий

ЦБ: Банки в РФ стали отказывать в кредитных каникулах и реструктуризации долгов

Российские банки стали отказывать клиентам в кредитных каникулах и реструктуризации долгов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центробанка (ЦБ) сообщает газета «Известия».

В апреле–июне 2025 года количество заявок на изменение условий выросло в 2,2 раза, однако в смягчении кредитных условий отказывают 80 процентам граждан. Годом ранее одобряли кредитные каникулы или реструктуризацию в 31 проценте случаев.

По мнению эксперта Андрея Бархоты, рост обращений на смягчение кредитных условий связан с повышением расходов граждан, ростом процентов по кредитам (и, как следствие, повышением затрат на их обслуживание), а также переоцениванием людьми своих возможностей по обслуживанию займов.

Массово отказывая в реструктуризации долгов, банки обрекают заемщиков на долговую кабалу и банкротство, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В ЦБ видят причиной тенденции отсутствие законодательно установленных документов, подтверждающих ухудшение жизненной ситуации.

С 2024 года россияне вправе обратиться за отсрочкой в погашении долга на срок до шести месяцев. За это время не начисляются штрафы, а банк не вправе взыскать предмет залога. Для этого нужно доказать, что доход заемщика резко сократился более чем на 30 процентов. Также можно попросить отсрочки по ипотеке из-за потери работы или нетрудоспособности или иной тяжелой жизненной ситуации.

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о необходимости создать государственный банк для выдачи потребительских кредитов населению. Такая организация могла бы рефинансировать уже имеющиеся у населения кредиты по ставке два-три процента. В качестве аргумента он привел опрос, согласно которому 15 процентов россиян готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат им кредит по ставке на семь процентных пунктов ниже рыночной.