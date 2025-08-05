Больше половины российских компаний оказались серьезно уязвимы перед хакерами

«Кибериспытание»: Взлом 67 процентов компаний в России займет меньше суток

Большая часть российского бизнеса оказалась серьезно уязвима перед хакерами. Как сообщили «Ленте.ру» в компании «Кибериспытание», входящей в фонд «Сайберус», такими оказались выводы проведенного ею исследования «Недопустимое событие 2025. Цифровой краш-тест российского бизнеса».

«Кибериспытания прошли 74 компании из девяти отраслей российской экономики, включая IT, торговлю, научную деятельность и консалтинг, обрабатывающие производства, финансы и страхование. Все исследования проводились в экспресс-формате: у белых хакеров было три месяца на реализацию сценария, который мог бы остановить работу компании», — отметили в «Кибериспытании».

При этом больше половины атак — 67 процентов — были успешно реализованы меньше чем за сутки, хотя они даже не требовали высокой квалификации исследователей. Самый быстрый «взлом» занял 34 минуты.

В кибериспытаниях приняли участие более 1,5 тысячи исследователей, из них 26 получили вознаграждение. Максимальное вознаграждение для исследователя составило 5,6 миллиона рублей, среднее — 700 тысяч, а минимальное — 300 тысяч.

Ранее были названы имена исполнителей масштабной хакерской атаки на Россию. По данным отечественных хактивистов, за ней стоит проукраинское объединение Hacken.