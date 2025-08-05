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12:46, 5 августа 2025Силовые структуры

Бойца батальона «Донбасс» выявили в российском регионе

В ЛНР задержали бойца террористического батальона «Донбасс»
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали бойца террористического батальона «Донбасс» (признан террористической организацией и запрещен на территории РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по ЛНР Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») УК РФ.

По данным следствия, мужчина прошел специальную подготовку и вступил в ряды украинского батальона. С июня 2015 года он принимал активное участие в боевых действиях, направленных на подавление воли и принуждение жителей Луганской и Донецкой народных республик к отказу от волеизъявления о самоопределении.

Сотрудники ФСБ задержали его и доставили в отдел, где он дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также собирается доказательная база и проверяется его причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что организатор террористического сообщества совершил теракт на российском аэродроме.

ЖЗЛ
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